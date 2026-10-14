Вечер документального кино пройдет в музее-заповеднике Ленинского округа

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского округа 17 октября в 15:00 состоится вечер документального кино «И будет музыка, и будет правда». Показ приурочен ко Дню освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие пройдет в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина».

«Советские войска вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград 20 октября 1944 года. Эта победа стала символом братства двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Премьера одного из фильмов состоялась на основной сцене Народного театра Белграда, теперь картину увидят зрители музея-заповедника „Горки Ленинские“», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

В программе вечера две работы режиссера Дениса Чуваева и продюсера Филиппа Кудряшова. Первая картина — «И будет музыка. Алексей Бутаков» — рассказывает о композиторе-эмигранте, который во время войны попал в плен и выжил в нацистском лагере, где продолжал писать музыку. Второй фильм «Ошибка полковника Эдвинсона» посвящен трагическому эпизоду ноября 1944 года, когда союзники бомбардировали сербский город Ниш, уже освобожденный советскими войсками.

После показов состоится творческая встреча с авторами: продюсером Филиппом Кудряшовым и режиссером Денисом Чуваевым.