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    Школьники в Одинцове приняли участие в благотворительном забеге

    Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

    13 гимназистов и 15 учеников Гимназии им. Е. М. Примакова из Одинцовского городского округа выступили волонтерами и участниками благотворительного забега «Спорт во благо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    На старт вышли 15 учащихся и четыре педагога гимназии. Первое место заняли Петр Чертковский и руководитель кафедры спорта гимназии Иван Борисов, третье — Анна Федорко и Арина Коржавина. Команда гимназии также получила специальную награду в номинации «Самый многочисленный клуб».

    Забег организовал фонд «Синдром любви», гимназия участвует в нем в четвертый раз. Координацию взаимодействия с фондом ведет одиннадцатиклассник Максим Тимофеев.

    В учебном заведении отметили, что такие мероприятия стали важной частью воспитательной работы: они учат ребят не только проявлять спортивные способности, но и быть внимательными к тем, кто нуждается в поддержке.

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