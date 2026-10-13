Школьники в Одинцове приняли участие в благотворительном забеге

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

13 гимназистов и 15 учеников Гимназии им. Е. М. Примакова из Одинцовского городского округа выступили волонтерами и участниками благотворительного забега «Спорт во благо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На старт вышли 15 учащихся и четыре педагога гимназии. Первое место заняли Петр Чертковский и руководитель кафедры спорта гимназии Иван Борисов, третье — Анна Федорко и Арина Коржавина. Команда гимназии также получила специальную награду в номинации «Самый многочисленный клуб».

Забег организовал фонд «Синдром любви», гимназия участвует в нем в четвертый раз. Координацию взаимодействия с фондом ведет одиннадцатиклассник Максим Тимофеев.

В учебном заведении отметили, что такие мероприятия стали важной частью воспитательной работы: они учат ребят не только проявлять спортивные способности, но и быть внимательными к тем, кто нуждается в поддержке.