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    Воробьев: 18 новых автобусных маршрутов запустили в Подмосковье в этом году

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Совместная транспортная программа Москвы и Подмосковья помогает улучшать сообщение между удаленными территориями и крупными пересадочными узлами. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».

    Столице передали 63 маршрута в восьми округах области. Освободившиеся у Мострансавто 315 автобусов направили на муниципальные линии: 258 машин усилили востребованные направления, еще 57 заменили устаревшую технику.

    Около 95% автобусов обслуживают маршруты к метро, железнодорожным станциям и пересадочным узлам.

    Для распределения транспорта в этом году начали применять искусственный интеллект: система учитывает пассажиропоток, обращения жителей, состояние автобусов, потребности новых жилых комплексов и другие показатели.

    С сентября ИИ также помогает составлять расписания с учетом дорожной обстановки: вместо трех дней ручной работы на подготовку графика теперь уходит около часа.

    Мы видим положительный эффект такого партнерства с Москвой. А автобусы, которые высвобождаются, будут направлены на внутреннее перемещение жителей, на внутренние муниципальные маршруты.

    Андрей Воробьев

    губернатор Подмосковья

    По его словам, власти отслеживают обращения пассажиров и корректируют вместимость автобусов, время отправления и схемы движения, что делает перемещение более комфортным.

    В Одинцове в ноябре планируют запустить маршрут от станции МЦД «Немчиновка» через Барвиху до станции МЦД «Одинцово», который обеспечит связь с новой больницей в Ромашкове. До конца года также продлят маршрут № 44к от Трехгорки до Ромашкова.

    Всего в 2026 году в Подмосковье открыли 18 новых маршрутов в 13 округах. До конца года планируется запустить еще шесть — в Можайске, Одинцове, Красногорске и Мытищах.

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