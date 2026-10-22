Воробьев: 18 новых автобусных маршрутов запустили в Подмосковье в этом году

Совместная транспортная программа Москвы и Подмосковья помогает улучшать сообщение между удаленными территориями и крупными пересадочными узлами. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».

Столице передали 63 маршрута в восьми округах области. Освободившиеся у Мострансавто 315 автобусов направили на муниципальные линии: 258 машин усилили востребованные направления, еще 57 заменили устаревшую технику.

Около 95% автобусов обслуживают маршруты к метро, железнодорожным станциям и пересадочным узлам.

Для распределения транспорта в этом году начали применять искусственный интеллект: система учитывает пассажиропоток, обращения жителей, состояние автобусов, потребности новых жилых комплексов и другие показатели.

С сентября ИИ также помогает составлять расписания с учетом дорожной обстановки: вместо трех дней ручной работы на подготовку графика теперь уходит около часа.