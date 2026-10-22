Воробьев: 18 новых автобусных маршрутов запустили в Подмосковье в этом году
Совместная транспортная программа Москвы и Подмосковья помогает улучшать сообщение между удаленными территориями и крупными пересадочными узлами. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».
Столице передали 63 маршрута в восьми округах области. Освободившиеся у Мострансавто 315 автобусов направили на муниципальные линии: 258 машин усилили востребованные направления, еще 57 заменили устаревшую технику.
Около 95% автобусов обслуживают маршруты к метро, железнодорожным станциям и пересадочным узлам.
Для распределения транспорта в этом году начали применять искусственный интеллект: система учитывает пассажиропоток, обращения жителей, состояние автобусов, потребности новых жилых комплексов и другие показатели.
С сентября ИИ также помогает составлять расписания с учетом дорожной обстановки: вместо трех дней ручной работы на подготовку графика теперь уходит около часа.
Мы видим положительный эффект такого партнерства с Москвой. А автобусы, которые высвобождаются, будут направлены на внутреннее перемещение жителей, на внутренние муниципальные маршруты.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
По его словам, власти отслеживают обращения пассажиров и корректируют вместимость автобусов, время отправления и схемы движения, что делает перемещение более комфортным.
В Одинцове в ноябре планируют запустить маршрут от станции МЦД «Немчиновка» через Барвиху до станции МЦД «Одинцово», который обеспечит связь с новой больницей в Ромашкове. До конца года также продлят маршрут № 44к от Трехгорки до Ромашкова.
Всего в 2026 году в Подмосковье открыли 18 новых маршрутов в 13 округах. До конца года планируется запустить еще шесть — в Можайске, Одинцове, Красногорске и Мытищах.