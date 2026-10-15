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    В Подмосковье зарегистрировали первые сделки с недвижимостью по биометрии

    Фото: Минимущества

    В Московской области провели первые учетно-регистрационные действия с недвижимостью с применением Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщило Управление Росреестра по Московской области.

    Новый механизм заработал по федеральному закону от 7 июня 2025 года № 133-ФЗ, который внес изменение в статью 36.2 федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

    Идентификация участников сделки может проводиться через государственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Заявления и документы при этом в обязательном порядке должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

    После подтверждения личности всех участников сделки документы направляют в Росреестр дистанционно, регистрация проходит удаленно, а уведомления поступают в личный кабинет на «Госуслугах». Биометрические данные предварительно регистрируют в специализированных центрах обслуживания, в том числе в офисах банков и МФЦ, либо через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия».

    «Регистрация по биометрии — это новый этап цифровизации рынка недвижимости. Управление Росреестра по Московской области продолжает работу по цифровизации учетных и регистрационных процедур, обеспечивая достоверность сведений ЕГРН и повышая доступность государственных услуг для жителей региона», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.

    Персональные данные хранятся в ЕБС в зашифрованном виде. Сочетание УКЭП и биометрии, по данным ведомства, повышает безопасность сделок и минимизирует риски мошенничества. Дополнительную информацию можно получить в электронных сервисах Росреестра на сайте rosreestr.gov.ru либо в Личном кабинете правообладателя.

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