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    В Щелкове и Ногинске оштрафовали нарушителей за выгрузку отходов

    Фото: Минэкологии МО

    В Щелкове и Ногинске вынесли постановления о штрафах за нарушения при обращении с отходами. Об этом сообщило Министерство экологии Московской области.

    Инспекторы ведомства вынесли постановления о назначении административного наказания по фактам нарушений в двух муниципальных образованиях на востоке Подмосковья 21 октября. Установить обстоятельства помогли сотрудники полиции.

    В Щелкове, на территории Солнечный, сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали гражданина, который, управляя экскаватором, разравнивал ранее завезенные отходы на открытом грунте. В Ногинске по Электростальскому шоссе другой нарушитель выгрузил из самосвала строительные отходы.

    Оба гражданина привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

    Ранее сообщалось, что в ходе совместного рейда Минэкологии, Минчистоты и ОМВД России по городскому округу Люберцы задержаны четверо нелегальных перевозчиков строительного мусора.

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