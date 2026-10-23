В Щелкове и Ногинске оштрафовали нарушителей за выгрузку отходов

В Щелкове и Ногинске вынесли постановления о штрафах за нарушения при обращении с отходами. Об этом сообщило Министерство экологии Московской области.

Инспекторы ведомства вынесли постановления о назначении административного наказания по фактам нарушений в двух муниципальных образованиях на востоке Подмосковья 21 октября. Установить обстоятельства помогли сотрудники полиции.

В Щелкове, на территории Солнечный, сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали гражданина, который, управляя экскаватором, разравнивал ранее завезенные отходы на открытом грунте. В Ногинске по Электростальскому шоссе другой нарушитель выгрузил из самосвала строительные отходы.

Оба гражданина привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что в ходе совместного рейда Минэкологии, Минчистоты и ОМВД России по городскому округу Люберцы задержаны четверо нелегальных перевозчиков строительного мусора.