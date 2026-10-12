Делегация Воскресенска побывала на форуме городов-побратимов РФ и Белоруссии

XIV форум городов-побратимов Белоруссии и России завершился в Бобруйске. Участники обсудили совместные проекты и подвели итоги проделанной работы.

Форум традиционно служит не только подведением итогов, но и точкой роста: именно здесь рождаются новые соглашения и совместные инициативы. Делегации городов-побратимов обменялись опытом в экономике, промышленности, культуре, образовании и молодежной политике, а также наметили направления дальнейшего сотрудничества.

В работе форума приняли участие представители солигорской делегации Артем Жовнерик и Кристина Касачик. Город-побратим Воскресенск на форуме представляли первый заместитель главы округа Елена Овсянкина и начальник управления профилактики коррупционных правонарушений и трудовых отношений администрации Светлана Сидорова.