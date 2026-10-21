Управляющие компании Подмосковья получили штрафы на 4,6 млн рублей за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 41 дело в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в 22 муниципалитетах региона. По итогам разбирательств общая сумма штрафов составила четыре миллиона 649 тысяч рублей. В одном случае организации вынесли предупреждение.

Проверки затронули Балашиху, Воскресенск, Домодедово, Ленинский округ, Люберцы, Орехово-Зуево, Раменский, Серебряные Пруды, Дмитров, Долгопрудный, Дубну, Королев, Красногорск, Лобню, Мытищи, Наро-Фоминск и Одинцово, Пушкино, Сергиев Посад, Солнечногорск, Химки и Щелково.

Основаниями для привлечения к административной ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилья, а также требований к энергетической эффективности зданий. Кроме того, дела касались несоблюдения нормативов предоставления коммунальных услуг, незаконной перепланировки помещений и нарушений при установке, замене и вводе в эксплуатацию электросчетчиков.

По 33 делам рассмотрение завершено и вынесены постановления с учетом представленных доказательств. Еще шесть разбирательств отложили для выяснения обстоятельств, имеющих значение для принятия решения, а одно дело вернули на доработку.

В министерстве также контролируют исполнение выданных предписаний и устранение нарушений жилищного законодательства.