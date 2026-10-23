Неонатальный скрининг в Подмосковье помог выявить отклонения еще у 90 детей

С начала года неонатальный скрининг в Московской области прошли более 46,7 тысячи новорожденных. У 90 детей подтвердились генетические заболевания, все они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Обследование позволяет выявить 38 патологий, в том числе спинальную мышечную атрофию, врожденный гипотиреоз и первичный иммунодефицит. Ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение, сообщил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Скрининг проводят в первые дни жизни ребенка: для анализа берут кровь из пятки. Если результаты показывают отклонения, с родителями связывается специалист медицинской организации и объясняет дальнейшие действия.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает бесплатная горячая линия 8 (800) 550-30-03. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00.