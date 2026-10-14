Школу в селе Большое Алексеевское капитально отремонтируют в 2027 году

В селе Большое Алексеевское приступили к обновлению здания местной школы, построенной в 1972 году. Площадь учреждения превышает 2,7 тысячи квадратных метров, сообщили в РИАМО.

Рабочие завершили демонтаж на всех трех этажах и полностью сняли старую кровлю.

Как сообщил руководитель проекта подмосковной Дирекции заказчика капитального строительства Алексей Худолеев, подрядчик компании «Стройреставрация» уже формирует новую конструкцию крыши. На следующей неделе планируется приступить к гидроизоляции и вывозу строительного мусора.

Проект предусматривает комплексное обновление здания: ремонт фасада и кровли, замену инженерных коммуникаций и сантехники, монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Также приведут в порядок спортивный зал, пищеблок и прилегающую территорию.

Сейчас на площадке работают 34 человека, задействованы автокран и два погрузчика. Ремонт ведется по графику в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры и национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить все работы планируют к 1 сентября 2027 года.