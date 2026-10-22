В Реутове провели урок об энергетике для школьников

В школе №10 в Реутове прошел просветительский мастер-урок «Россия — энергетическая держава» в рамках «Российской энергетической недели». Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

Занятие провел заместитель министра энергетики Московской области Семен Галицкий. Школьники 6, 9 и 11 классов узнали о традиционных отраслях — газовой, нефтяной и угольной, а также об атомной генерации, гидроэнергетике и возобновляемых источниках энергии. Заместитель министра рассказал о текущих проектах в Подмосковье, особенностях региональной инфраструктуры и внедрении инновационных технологий.

Урок прошел в интерактивном формате: ученики задавали вопросы об источниках энергии и о будущем сферы. С ребятами также провели тематическую викторину, а самым активным вручили сувениры «Энергии перемен Подмосковья».

«Наша задача — не просто рассказать про киловатты и турбины, а помочь школьникам почувствовать масштаб отрасли и найти в ней свое место», — заявил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Цикл мастер-лекций продолжится в школах и других учебных заведениях Московской области. Спикерами выступят руководители регионального Минэнерго.