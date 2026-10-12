Рейд по грузопассажирским перевозкам проведут в Одинцове

Профилактическое мероприятие состоится с 12 по 18 октября. Рейд будет направлен на повышение безопасности на дорогах.

Инспекторы усилят контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении грузопассажирских перевозок.

Особое внимание уделят оснащению транспортных средств тахографами — приборами, которые фиксируют режим труда и отдыха водителей, а также скорость движения. Это позволяет выявлять нарушения и предотвращать усталость за рулем, которая часто становится причиной серьезных аварий.

Главная цель рейда — снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта и профилактика нарушений водителями установленного режима труда и отдыха. Подобные проверки помогают не только выявить недобросовестных перевозчиков, но и дисциплинировать компании, отвечающие за жизнь и здоровье пассажиров.

Водителям и предпринимателям стоит заранее проверить документы и исправность оборудования — рейд охватит весь округ.