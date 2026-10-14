Глава Серпухова проверил пешеходный переход на вокзале

Алексей Шимко проверил и прокомментировал ситуацию с пешеходным железнодорожным мостом на вокзале. По его словам, в чат поступало много обращений от жителей о состоянии объекта.

Местные жители писали про отсутствие освещения, неработающий лифт и состояние ступеней. После визита на мост глава городского округа Серпухов отчитался. Он сообщил, что на данный момент освещение восстановлено, мост снова подключен к электроснабжению.

Вопрос взяли на особый контроль, чтобы в будущем ситуация не повторилась. Остальные недочеты будут устранены: содержание, дефекты и качество покрытия, а также ступени и лифт.

«Завтра проведем совещание с подрядной и субподрядной организациями. Понимаем, как важен этот мост для жителей. Сделаем все, чтобы он был комфортным и безопасным», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.