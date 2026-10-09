Творческая встреча с кукольником Жанной Жуминой прошла в Наро-Фоминске

8 октября в Наро-Фоминском музее состоялась творческая встреча с кукольником Жанной Жуминой, в ходе которой она передала музею куклу «Выживший». Работа пополнила экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне и узникам концлагерей.

Кукла представляет собой собирательный образ тех, кто прошел через концлагеря и выжил: хрупкий ребенок на табурете, рядом — роба. Для Жанны Жуминой война является семейной историей: ее дедушка участвовал в Сталинградской битве. По словам автора, работа призвана напомнить о страницах истории, которые забывать нельзя.

Рядом с куклой в экспозиции размещен еще один экспонат — заготовка для личного опознавательного знака военнопленного, найденная наро-фоминскими поисковиками в ходе экспедиции в Восточной Пруссии. Директор музея и руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Федор Пущин дополнил композицию, объединив оба предмета в единый мемориальный ряд.

Жанна Жумина создает куклы с детства, работает с деревом. Она является дважды лауреатом премии «Пандора Платинум» — ежегодного конкурса среди лучших представителей мирового кукольного искусства. Ее работы находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру. Теперь в этом списке есть и Наро-Фоминск.