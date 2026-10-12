Подмосковный онколог спас сестру пациента благодаря изучению семейного анамнеза
Онколог Подольской больницы Расим Максимов направил на обследование сестру пациента с гепатоцеллюлярным раком печени после изучения семейного анамнеза. Мать мужчины умерла от этого заболевания, а у бабушки наблюдались признаки печеночной недостаточности, рассказали в Минздраве Подмосковья.
Ультразвуковое исследование брюшной полости выявило у женщины неопределенное новообразование, требующее дальнейшей диагностики.
«Это еще не диагноз, но уже сигнал, требующий пристального внимания и дальнейшего наблюдения. Родственнице даны рекомендации по дополнительной диагностике и динамическому контролю», — прокомментировал врач-онколог Подольской областной клинической больницы Расим Максимов.
Специалисты напоминают: семейные случаи рака печени — повод обсудить с врачом необходимость обследования. Раннее выявление опухоли позволяет своевременно начать лечение и улучшить прогноз.