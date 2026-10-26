В Реутове 27 октября откроется выставка «Архитектура полета»

В Музейно-выставочном центре Реутова 27 октября откроется выставка «Архитектура полета». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединит работы трех художников: Натальи Красавиной, Инги Страховой и Виктории Щербаковой. Она посвящена стремлению человека к небу.

Посетителям вместе с художниками предлагают проследить изменчивость восприятия полета: от чистой, наивной мечты, представленной в образе мальчика с бумажным самолетиком, до сложной, порой жесткой реальности, воплощенной в драматических и тревожных образах военной авиации и современного неба. По данным министерства, это выстроенное пространство, в котором зритель может увидеть, как детская мечта о небе постепенно обретает форму и силу.

Торжественное открытие выставки состоится 29 октября. Она будет работать до 14 ноября, возрастное ограничение — 0+.

Адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 2.