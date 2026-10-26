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    В Реутове 27 октября откроется выставка «Архитектура полета»

    Фото: Фото: Музейно-выставочный центр г. Реутов

    В Музейно-выставочном центре Реутова 27 октября откроется выставка «Архитектура полета». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция объединит работы трех художников: Натальи Красавиной, Инги Страховой и Виктории Щербаковой. Она посвящена стремлению человека к небу.

    Посетителям вместе с художниками предлагают проследить изменчивость восприятия полета: от чистой, наивной мечты, представленной в образе мальчика с бумажным самолетиком, до сложной, порой жесткой реальности, воплощенной в драматических и тревожных образах военной авиации и современного неба. По данным министерства, это выстроенное пространство, в котором зритель может увидеть, как детская мечта о небе постепенно обретает форму и силу.

    Торжественное открытие выставки состоится 29 октября. Она будет работать до 14 ноября, возрастное ограничение — 0+.

    Адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 2.

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