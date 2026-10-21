В Подмосковье отработали процедуру сдачи ЕГЭ по английскому и информатике

В Московской области провели тренировочное мероприятие по отработке процедур устной части ЕГЭ по английскому языку и компьютерного ЕГЭ по информатике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В тренировке приняли участие более 2000 специалистов: руководители пунктов проведения экзаменов (ППЭ), члены Государственной экзаменационной комиссии и организаторы в аудиториях. Технические специалисты обеспечивали бесперебойную работу оборудования и программного обеспечения и оперативно устраняли неполадки.

Все технологические процессы отработали на базе отечественной операционной системы Linux. Специалисты проработали передачу экзаменационных материалов по интернету в защищенном режиме, печать бланков непосредственно в аудиториях ППЭ, а также запись и ввод устных и письменных ответов участников в систему. Кроме того, смоделировали замену рабочей станции — как станции записи устных ответов, так и станции КЕГЭ, — включая экстренный запрос и применение резервных ключей.

По итогам мероприятия зафиксировали высокий уровень готовности специалистов к работе с новым программным обеспечением. В пресс-службе отметили, что полученный опыт позволит провести ЕГЭ по английскому языку и информатике на высоком организационном и технологическом уровне, гарантируя равные и честные условия для всех участников.