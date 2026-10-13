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    В Виноградовском лесничестве потушили торфяной пожар

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    12 октября на территории гослесфонда Московской области произошел торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Возгорание обнаружили в Загородном участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» в шести километрах от поселка городского типа Кратово Раменского городского округа.

    При тушении были задействованы 12 человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Пожар потушили в день выявления.

    13, 14 и 15 октября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. В Подольском лесничестве прогнозируют второй класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий класс.

    В ближайшие дни температура будет +7...12 градусов, ночью — +5...9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и местами дожди.

    В случае обнаружения возгорания в комитете попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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