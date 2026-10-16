В Подмосковье умная система контролирует более 310 тыс. фонарей

В Московской области умная система мониторинга следит за уличным освещением. Под ее контролем находятся более 310 тыс. фонарей, 5,5 тыс. распределительных шкафов и 9,1 тыс. км линий освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Система в реальном времени «видит» состояние каждого шкафа управления на подстанциях, мгновенно обрабатывает данные и выводит информацию на дашборд. Если житель сообщает о проблеме, система находит нужную линию по координатам и сразу отправляет заявку ремонтной бригаде.

С начала 2026 года передано более 27 тыс. сигналов для оперативной отработки, проконтролировано устранение свыше 2,5 тыс. неполадок. Время передачи обращений жителей в работу ответственным исполнителям сократилось на 35%.

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