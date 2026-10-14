Учитель ИЗО Надежда Абрамова получила премию губернатора Подмосковья

Учитель изобразительного искусства школы № 1 в Егорьевске Надежда Абрамова вместе с подопечными готовится к новым творческим состязаниям. Педагог высшей категории недавно стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник», рассказали в РИАМО.

Работы ее учеников уже представлены на конкурсе «Красота Божьего мира», а впереди их ждут «Радуга талантов» и другие выставки.

За 20 лет работы Надежда Абрамова превратила уроки ИЗО в пространство, где дети смело экспериментируют, виртуально посещают музеи, примеряют роль экскурсоводов и создают картины в манере известных мастеров, не боясь неудач.

«На уроке изобразительного искусства не бывает „я не умею“. Бывает — пока не получилось. Когда у ребенка начинает получаться, я радуюсь вместе с ним», — отметила педагог.

Ее ученики регулярно занимают призовые места на областных и всероссийских конкурсах, включая «Абилимпикс».

Однажды после экскурсии подопечный Надежды Абрамовой Степан Кирсанов получил приглашение расписать стены Троицкого храма в деревне Савино.