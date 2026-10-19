Мострансавто выставило на торги 26 списанных автобусов
«Мострансавто» выставило на электронную площадку Auto-Sale 26 автобусов, выведенных из эксплуатации. Об этом сообщила компания.
В лот включены автобусы моделей ЛиАЗ 529260, ЛиАЗ 429260 и ПАЗ 320405-04. Транспорт прошел установленную процедуру и теперь ожидает новых владельцев.
На площадке размещены начальные цены, технические характеристики и фотографии каждого транспортного средства, а также подробная информация об условиях проведения торгов.
Торги завершатся 29 октября 2026 года. Полный перечень предложений и условия приобретения опубликованы на электронной площадке Auto-Sale.
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