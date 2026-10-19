Мострансавто выставило на торги 26 списанных автобусов

«Мострансавто» выставило на электронную площадку Auto-Sale 26 автобусов, выведенных из эксплуатации. Об этом сообщила компания.

В лот включены автобусы моделей ЛиАЗ 529260, ЛиАЗ 429260 и ПАЗ 320405-04. Транспорт прошел установленную процедуру и теперь ожидает новых владельцев.

На площадке размещены начальные цены, технические характеристики и фотографии каждого транспортного средства, а также подробная информация об условиях проведения торгов.

Торги завершатся 29 октября 2026 года. Полный перечень предложений и условия приобретения опубликованы на электронной площадке Auto-Sale.