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    Выставку о героях Эллады откроют в Архангельском

    Фото: Фото: Музей-заповедник «Архангельское»

    15 октября в Храме-усыпальнице музея-заповедника «Архангельское» в городском округе Красногорск откроется выставка «Сюжеты и символы. Герои Эллады». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция из собрания музея-заповедника завершает первый в его истории цикл, посвященный мифологическим сюжетам, символам и образам, которые встречаются в пространстве усадьбы. На выставке представлено более 160 предметов: фарфор, графика, живопись, скульптура, редкие издания и слепки.

    Образы героев Эллады широко представлены в дворцовой и усадебной культуре: скульптурные изображения в парке и интерьере, живописные и графические произведения, декоративно-прикладные предметы из убранства покоев, эпосы в книжном собрании.

    Герои Эллады — Персей, Мелеагр, Одиссей, Ахилл, Тесей, Ясон, Орфей, Кастор и Полидевк — занимали особое место в мифологии, изобразительном искусстве и жизни древнегреческого народа. Они были образцом для подражания и идеалом физической красоты, о них слагали предания и поэмы, их именами называли созвездия.

    Выставка будет работать до 17 января 2027 года. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Архангельское».

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