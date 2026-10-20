Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийского турнира по самбо

18 октября воспитанники лобненского клуба «Пума» приняли участие в состязании по боевому самбо памяти подвига шестой роты Псковских десантников. Соревнования прошли в Москве.

По итогам первые места завоевали Динислам Ахаев и Озодбек Дусматов из Лобни. Подготовкой спортсменов занимается тренер Шавкат Дадабоев.

«Победа на турнире такого уровня — это результат системной работы тренера и характера самих ребят. Мы гордимся, что лобненские спортсмены достойно представляют город на всероссийской арене и продолжают традиции боевого самбо», — отметили в Лобненской Федерации дзюдо и самбо.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье и не пропустили противника.

22 десантникам присвоено звание Героев России, 21 из них — посмертно. Соревнования стали данью уважения мужеству и стойкости российских военнослужащих.