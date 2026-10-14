ИИ выявил свыше 11 тысяч нарушений чистоты на остановках Подмосковья

В Подмосковье искусственный интеллект помог выявить более 11 тысяч случаев нарушения чистоты на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления Московской области.

Алгоритм анализирует видеопоток с 670 камер системы «Безопасный регион». С точностью 95% он распознает мусор и переполненные урны на остановке. Затем автоматически формирует задание на уборку с точными координатами объекта.

После уборки система повторно проверяет место нарушения. Если работа не выполнена, задача отправляется на доработку.

Изучить другие ИИ-практики Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».