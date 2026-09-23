Свыше 120 новых медсестер начали работать в больнице в Мытищах с начала года

Медицинская сестра — самостоятельный специалист, от которого во многом зависит работа команды и состояние пациента. С начала 2026 года в Мытищинскую больницу пришли 125 медсестер, среди них опытные специалисты и выпускницы, делающие первые шаги в профессии, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Карина Короткова выбрала хирургическое направление еще во время учебы и пришла в больницу по целевому направлению.

«Очень нравится работать на операциях. Каждый раз — новые действия, новый ход, новые инструменты. Особенно понравилось работать с гинекологами — очень хорошие врачи. Сейчас буду развиваться в профессии медсестры, а через год хочу поступить в высшее учебное заведение на заочное отделение», — отметила Короткова.

Виктория Шейкина с детства мечтала о медицине и особенно хотела работать в операционной. В Мытищинскую больницу она также пришла по целевому направлению, успев поработать в хирургических отделениях.

«Пока в планах — поработать, набраться опыта. Потом, возможно, пойти учиться на врача, но сначала надо понять — на какого. Нравится атмосфера в операционной. Чувствую, что это мое призвание, что я делаю что-то хорошее», — пояснила она.

Еще три специалиста, пришедшие по целевым направлениям, работают в разных подразделениях: Арина Капасова — в детской поликлинике № 4, Анастасия Карева — в отделении челюстно-лицевой хирургии, София Билоус — в реанимации и интенсивной терапии.

Для каждой из них целевое обучение стало возможностью заранее выбрать место работы и развиваться в профессии.