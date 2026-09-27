Музыкальный театр в Серпухове откроет 27-й театральный сезон

Серпуховский музыкальный театр «Зазеркалье» готовит насыщенную программу нового сезона. В ближайшие месяцы зрителей ждут три премьеры, а также традиционные новогодние постановки для детей.

Как рассказала директор театра Светлана Ганцева, уже в октябре состоится премьера спектакля «Пиковая дама» для взрослой аудитории. В ноябре театр представит мюзикл «Слуга двух господ», а в декабре — детскую постановку «Волшебное кольцо».

После этого коллектив приступит к подготовке новогодних спектаклей для самых маленьких зрителей, которые пройдут в концертном зале Дворца культуры имени Ленина.

Одной из постановок текущего репертуара стал большой мюзикл «Каникулы в Лукоморье». Спектакль впервые представили зрителям в новогодние праздники 2024 года. В постановке задействована вся труппа театра.

По сюжету мальчик приезжает на каникулы к бабушке, которая оказывается Бабой Ягой. Вместе со сказочными героями он вступает в борьбу с Кощеем и помогает спасти Лукоморье.

Актриса Алина Кондратьева, исполняющая роль Бабы Яги, рассказала, что в новом сезоне примет участие в премьерных спектаклях. В «Пиковой даме» ей предстоит сыграть мистический образ, в мюзикле «Слуга двух господ» — Беатриче, а в детской постановке «Волшебное кольцо» — роль невесты.

«У нас в этом году и вообще с каждым годом в театре очень много нового, разного: новые спектакли, новое оборудование, новые мысли, новые идеи и новые силы. Хотим все это подарить нашим зрителям», — отметила Алина Кондратьева.

Новый сезон «Зазеркалья» объединит взрослые и детские постановки, музыкальные спектакли и новые творческие проекты.