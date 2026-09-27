Семейным конкурсом отметили День воспитателя в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошло праздничное мероприятие ко Дню дошкольного работника. В этом году вместо традиционных поздравлений для родителей подготовили командные испытания с творческими, интеллектуальными и спортивными конкурсами.

Участниками стали 10 семейных команд из разных территорий Можайского округа. Мамы, папы, бабушки и дедушки представили свои команды, придумали названия и девизы, а также показали умение работать вместе.

За победу участники боролись в нескольких этапах — от презентации команд до заданий на смекалку и ловкость. Выступления оценивало жюри, которому предстояло выбрать лучших среди подготовленных и активных участников.

В мероприятии приняли участие около 150 человек. Почетными гостями стали заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная и председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников. По итогам конкурса все команды получили дипломы и подарки.

— Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим дорогим дошкольным работникам. Ваш труд бесценен, а энергия родителей доказывает, что вместе мы — большая и дружная семья, — отметила Елена Заболотная.