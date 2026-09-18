Российская фармкомпания и ЯГМУ объединили усилия для создания нового препарата

Группа компаний «Р-Фарм» совместно с Ярославским государственным медицинским университетом приступила к разработке нового лекарственного препарата для лечения тяжелых неврологических нарушений. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Р-Фарм» разрабатывает и производит препараты в нескольких регионах России, в том числе в подмосковном Пущине.

Проект предполагает полный цикл создания медикамента: от подбора состава и отработки параметров на пилотных установках до переноса технологии на действующие заводы.

«Мы стремимся как можно быстрее обеспечить пациентов, нуждающихся в длительной лекарственной поддержке, новыми терапевтическими решениями. Сотрудничество с академическими коллективами — один из важнейших инструментов для такого ускорения», — сообщил директор департамента по стратегическим проектам «Р-Фарм» Андрей Бурков.

Ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов отметил, что сотрудничество позволяет студентам применять фундаментальные знания в реальном секторе, а компании — получать доступ к передовым научным компетенциям.

«Результатом станет укрепление технологической базы отечественной фармпромышленности и появление современных терапевтических опций для российского здравоохранения», — заключил он.