Директор авиакорпорации в Балашихе проголосовал на выборах

Игорь Ряпин отметил, что процедура прошла комфортно.

«Считаю, что дистанционное электронное голосование — это удобный и современный формат участия в выборах. Сегодня у человека есть возможность проголосовать онлайн, не тратя дополнительное время на дорогу до избирательного участка. Это особенно удобно для тех, кто находится на работе, в дороге или просто предпочитает пользоваться современными цифровыми сервисами. Важно, что технологии помогают сделать участие в выборах более доступным и комфортным. Главное — иметь возможность самостоятельно реализовать свое гражданское право удобным способом», — подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной Думы в 2026 году проходят в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.