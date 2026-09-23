Детский сад построят в квартале «G3 Михалевич» в Раменском

В Раменском продолжается строительство жилого квартала «G3 Михалевич». В составе проекта предусмотрен муниципальный детский сад на 185 мест, а придомовую территорию планируют сделать свободной от автомобилей.

Во дворах оборудуют площадки для детей разных возрастов, а также спортивные пространства. В квартале появятся прогулочный сквер, велодорожки и места для хранения велосипедов.

Сейчас возводится первая очередь проекта. Она включает два дома, рассчитанных на 504 квартиры.

На первых этажах разместятся объекты повседневной инфраструктуры. Здесь запланированы помещения под аптеку, кафе, почтовое отделение и культурно-досуговый центр. В одном из домов также предусмотрено место для участкового пункта полиции.

Готовность первой очереди составляет 39%. Завершить строительство первой очереди планируют в ноябре 2027 года.