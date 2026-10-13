В Подольске построят школу на 1100 мест

В Подольске на улице Садовая продолжают возводить школу на 1100 ученических мест. Строительная готовность объекта составляет 18%, сейчас на площадке устраивают вертикальную гидроизоляцию фундамента.

Проект реализуется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из бюджетных средств.

Площадь участка под застройку превышает 2,9 га. Четырехэтажное здание школы включит учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой, а также два спортзала — отдельно для младших и старших классов.

В составе инфраструктуры предусмотрены читальный зал с IT-зоной, столовая на 550 посадочных мест, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с развитым спортивным ядром.