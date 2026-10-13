360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подольске построят школу на 1100 мест

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Подольске на улице Садовая продолжают возводить школу на 1100 ученических мест. Строительная готовность объекта составляет 18%, сейчас на площадке устраивают вертикальную гидроизоляцию фундамента.

    Проект реализуется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из бюджетных средств.

    Площадь участка под застройку превышает 2,9 га. Четырехэтажное здание школы включит учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой, а также два спортзала — отдельно для младших и старших классов.

    В составе инфраструктуры предусмотрены читальный зал с IT-зоной, столовая на 550 посадочных мест, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с развитым спортивным ядром.

    Читайте также

    Дни сдачи нормативов ГТО пройдут в Звенигороде

    Заседание совета по иностранным языкам прошло в Одинцовском кампусе МГИМО

    Коммуникации многоквартирных домов проверили на улице Молодежной в Химках

    В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 650 ям на дорогах

    Квиз по истории Подмосковья провели для школьников в Чехове

    Подготовка к отопительному сезону завершена в Павловском Посаде

    Около 20 многоквартирных домов отремонтировали в Коломне в 2026 году

    Подмосковный врач Нестеровская развеяла мифы о вакцинации во время беременности

    Свыше 80 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

    Глава Ленинского округа проверил благоустройство Тимоховского парка в Видном

    Встреча с представителями бизнеса прошла в Богородском округе

    Более 400 операций на сосудах выполнили с начала года в Люберецкой больнице