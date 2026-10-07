Свыше 80 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Московской области с 28 сентября по 2 октября 2026 года состоялись 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 220 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,7 человека на лот. За некоторые лоты отмечена повышенная активность: например, в аукционе по продаже земельного участка под личное подсобное хозяйство в Наро-Фоминском городском округе участвовали 12 человек.

Как напомнили в комитете, победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может получить лот по минимальной стоимости.

На Едином портале торгов ЕАСУЗ доступно более 2000 объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Там же работает виртуальный помощник, отвечающий на вопросы круглосуточно. Подборка актуальных лотов и информация о торгах в Подмосковье публикуется на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере «Макс», где также можно узнать, как подать заявку на участие в аукционах.