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    Подмосковный врач Нестеровская развеяла мифы о вакцинации во время беременности

    Фото: пресс-служба Солнечногорской больницы

    В Московской области началась ежегодная иммунизация населения против гриппа, в рамках которой медики уделяют особое внимание защите беременных женщин. О важности вакцинации для будущих мам рассказала заведующая женской консультацией Солнечногорской больницы Ирина Нестеровская.

    Во время беременности иммунная защита снижается, что способно спровоцировать заражение.

    «Грипп может привести к пневмонии, обострению хронических заболеваний, выкидышу, преждевременным родам и патологиям развития плода. Вакцинация защищает маму и ребенка: антитела проникают через плаценту, обеспечивая пассивный иммунитет новорожденному на первые шесть месяцев жизни. Оптимальные сроки вакцинации — второй и третий триместры, иммунитет формируется за две–четыре недели», — пояснила Ирина Нестеровская.

    Специалист подчеркнула, что риски, связанные с самой инфекцией, многократно превышают побочные реакции на препарат. Вакцина не провоцирует отклонения в развитии плода, чего нельзя сказать о вирусе.

    Перед процедурой врач обязательно проверяет наличие противопоказаний: аллергии на куриный белок, острых инфекционных процессов, тяжелых реакций на прошлые прививки от гриппа, а также учитывает первый триместр беременности.

    Максимальную осторожность следует проявлять женщинам с хроническими патологиями сердца, почек, нервной системы, сахарным диабетом или бронхиальной астмой. На пике эпидемиологического сезона врачи советуют избегать мест массового скопления людей и ограничивать общение с теми, у кого проявляются симптомы простуды.

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