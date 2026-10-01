Подмосковный врач Нестеровская развеяла мифы о вакцинации во время беременности

В Московской области началась ежегодная иммунизация населения против гриппа, в рамках которой медики уделяют особое внимание защите беременных женщин. О важности вакцинации для будущих мам рассказала заведующая женской консультацией Солнечногорской больницы Ирина Нестеровская.

Во время беременности иммунная защита снижается, что способно спровоцировать заражение.

«Грипп может привести к пневмонии, обострению хронических заболеваний, выкидышу, преждевременным родам и патологиям развития плода. Вакцинация защищает маму и ребенка: антитела проникают через плаценту, обеспечивая пассивный иммунитет новорожденному на первые шесть месяцев жизни. Оптимальные сроки вакцинации — второй и третий триместры, иммунитет формируется за две–четыре недели», — пояснила Ирина Нестеровская.

Специалист подчеркнула, что риски, связанные с самой инфекцией, многократно превышают побочные реакции на препарат. Вакцина не провоцирует отклонения в развитии плода, чего нельзя сказать о вирусе.

Перед процедурой врач обязательно проверяет наличие противопоказаний: аллергии на куриный белок, острых инфекционных процессов, тяжелых реакций на прошлые прививки от гриппа, а также учитывает первый триместр беременности.

Максимальную осторожность следует проявлять женщинам с хроническими патологиями сердца, почек, нервной системы, сахарным диабетом или бронхиальной астмой. На пике эпидемиологического сезона врачи советуют избегать мест массового скопления людей и ограничивать общение с теми, у кого проявляются симптомы простуды.