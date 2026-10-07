Встреча с представителями бизнеса прошла в Богородском округе

Мероприятие провел директор союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов. Оно стало частью системной работы по вовлечению предпринимателей в экологическую повестку, которая уже несколько лет ведется в разных муниципалитетах Подмосковья.

В ходе диалога участники затронули ключевые для устойчивого развития предприятий темы: рациональное использование ресурсов, сокращение отходов, внедрение современных экологичных технологий и повышение эффективности производств.

Как отметил Магомет Сакалов, особое внимание уделили вопросам переработки и повторного использования материалов, а также тем трудностям, с которыми предприниматели сталкиваются на практике, и возможностям получения дополнительной поддержки.

«Обсудили вопросы, которые сегодня напрямую касаются развития бизнеса: рациональное использование ресурсов, сокращение отходов, внедрение современных экологичных технологий и повышение эффективности производств. Важно слышать мнение самих предпринимателей — с какими трудностями они сталкиваются, какие решения уже применяют на своих предприятиях и где необходима дополнительная поддержка», — подчеркнул Магомет Алиханович.

Он добавил, что подобные встречи позволяют напрямую обсуждать реальные вопросы бизнеса и определять направления для дальнейшей совместной работы.

Проект «Зеленая экономика» активно распространяется в регионе, привлекая все больше представителей бизнес-сообщества в экологическую повестку.

Встреча в Богородском городском округе продолжает общую для Подмосковья линию по выстраиванию прямой коммуникации между властью и предпринимательским сообществом по вопросам «зеленой» тематики — от локальных практик до системных мер поддержки.