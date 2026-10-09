Дни сдачи нормативов ГТО пройдут в Звенигороде

Регистрация будет открыта 13 октября с 09:45 до 10:30. Начало выполнения нормативов — в 10:35.

Первый день проведут беговые тесты: бег на разные дистанции — 30, 60, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, а также смешанное передвижение на 700, 800 и 1000 м. Дистанция зависит от возрастной ступени.

Регистрация во второй день пройдет с 10:10 до 11:00, начало выполнения нормативов — в 10:15. Участники сдадут нормативы по отжиманиям или подтягиваниям на высокой перекладине, прыжок в длину с места, тест на гибкость, челночный бег 3×10 м., поднимание туловища из положения лежа за одну минуту.

Участие в тестировании бесплатное, строго по предварительным заявкам.