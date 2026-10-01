360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 650 ям на дорогах

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В Кашире и Пушкинском округе Подмосковья за неделю ликвидировали более 650 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    В городском округе Кашира устранили 350 ям — на улицах Путейская и Стрелецкая в Кашире, в деревне Тарасково и вблизи деревень Каменка и Батькополье. Еще более 300 дефектов отремонтировали в Пушкинском округе: на улице Чехова, на Пушкинском шоссе в микрорайоне Инессы Арманд, на улице Боткинская в микрорайоне Клязьма, на улицах Первомайская и Новоселки Слободка в Ивантеевке, на Старом Ярославском шоссе вблизи села Братовщина и вблизи поселка Челюскинский.

    Ежедневно в этих округах устраняют в среднем порядка 50 дефектов покрытия. Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводят регулярно, участки дорог определяют по результатам обследований с учетом погодных условий. Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), где все выполненные работы фиксируют с использованием фотоматериалов и заносят в базу данных.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

    В Хотькове спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного сарая

    Мужчину с опухолью мозга размером с яблоко спасли в больнице в Подмосковье

    Аварийный жилой дом снесли на улице Циолковского в Подольске

    Почти 1,9 тысячи тонн лука и чеснока собрали в Подмосковье с начала сезона

    Электрические сети модернизировали в Солнечногорске

    Нормативное качество воздуха подтвердили в Раменском и Ленинском округах

    Экологическая акция по высадке деревьев прошла в Коломне

    Субсидии за оснащение рабочих мест для инвалидов будут выдавать в Подмосковье

    Воспитателя из Воскресенска наградили на форуме в Москве

    Квартал с домами и водоемом построят в Одинцове

    Сквер «Журавли» открыли после реконструкции в Ивантеевке

    Подмосковные врачи восстановили строение кисти ребенку с деформированным пальцем