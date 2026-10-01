В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 650 ям на дорогах

В Кашире и Пушкинском округе Подмосковья за неделю ликвидировали более 650 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городском округе Кашира устранили 350 ям — на улицах Путейская и Стрелецкая в Кашире, в деревне Тарасково и вблизи деревень Каменка и Батькополье. Еще более 300 дефектов отремонтировали в Пушкинском округе: на улице Чехова, на Пушкинском шоссе в микрорайоне Инессы Арманд, на улице Боткинская в микрорайоне Клязьма, на улицах Первомайская и Новоселки Слободка в Ивантеевке, на Старом Ярославском шоссе вблизи села Братовщина и вблизи поселка Челюскинский.

Ежедневно в этих округах устраняют в среднем порядка 50 дефектов покрытия. Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводят регулярно, участки дорог определяют по результатам обследований с учетом погодных условий. Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), где все выполненные работы фиксируют с использованием фотоматериалов и заносят в базу данных.

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