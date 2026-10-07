Глава Ленинского округа проверил благоустройство Тимоховского парка в Видном

Станислав Каторов проинспектировал ход работ, готовность первого этапа составляет около 40%. Обновление парка ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Тимоховском парке появятся прогулочные маршруты, спортивная зона, современное освещение, камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi. Станислав Каторов отметил, что территория приводится в порядок, чтобы у жителей появилось современное и комфортное пространство для отдыха.

В рамках первого этапа уже проложены инженерные и электрические сети, активно обустраивается дорожно-тропиночная сеть. Тротуарную плитку уложили почти наполовину от запланированного объема, дорожки из гранитного отсева готовы примерно на 40%.

Спортивная площадка — на стадии установки снарядов, основание полностью подготовлено. Сухостойные и аварийные деревья убрали. Восстановление газона, обустройство цветников и высадку новых деревьев начнут после завершения основных строительных работ.

В парке установят 39 опор освещения и 16 камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Также ведется строительство административного здания и кафе — сейчас там заливают фундаменты.

Работы разделены на два этапа: первый планируется завершить до конца 2026 года, второй — в 2027 году.