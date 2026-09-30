Более 60 газодымозащитников прошли аттестацию в Подольске

В Подольске 64 работника ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли первичную аттестацию на право использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде. Об этом сообщил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Зачеты принимали члены аттестационной комиссии под руководством начальника отдела организации пожаротушения управления по организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и оперативно-аналитической работы Казимира Плавского. Испытания прошли на базе 247-й пожарно-спасательной части в Подольске.

«В процессе горения выделяется углекислый газ и другие вредные вещества, образуется густой дым. В непригодной для дыхания среде работники противопожарно-спасательной службы выполняют задачи в защитных средствах, однако неправильная эксплуатация дыхательного аппарата в боевой обстановке может стоить огнеборцу жизни. Поэтому освоение средств защиты газодымозащитниками проверяется в первую очередь, и все специалисты, принимающие участие в тушении пожара, обязаны иметь допуск на право ведения работ в средствах индивидуальной защиты органов дыхания», — заключил Дмитрий Чебочкин.

Экзамен состоял из теоретической и практической частей. В теоретической части участники прошли письменное тестирование, продемонстрировали комиссии знание нормативных документов по газодымозащитной службе и решили задачи в этой области.

Практическая часть включала надевание боевой одежды пожарного, работу в теплодымокамере в условиях нулевой видимости и непригодной для дыхания среды, а также первую проверку дыхательных аппаратов на установке СКАД (система контроля дыхательных аппаратов). Все 64 участника успешно справились с испытаниями и подтвердили готовность к работе в непригодной для дыхания среде.