Заслуженный учитель России из Дмитрова проголосовала дистанционно

Преподаватель физики из гимназии «Дмитров» Алла Курбатова приняла участие в дистанционном электронном голосовании 18 сентября. На это ей понадобилась одна перемена.

Алла Викторовна более 50 лет преподает физику и астрономию, почти 20 лет возглавляла гимназию. В 2026 году она стала лучшим учителем физики по итогам конкурса на премию губернатора Московской области.

В этот день у педагога был обычный учебный день — уроки шли по расписанию. Для голосования Алле Курбатовой понадобилась одна перемена и несколько минут, после чего она вернулась к занятиям с учениками.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что у Аллы Викторовны плотное расписание, но нескольких минут во время перемены оказалось достаточно, чтобы проголосовать дистанционно. Современные технологии позволяют совмещать привычный ритм жизни и участие в голосовании.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы проходит 18, 19 и 20 сентября.