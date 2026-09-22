Новый маммограф установили в больнице в Воскресенске

Аппарат российского производства «Маммо-5МТ» установили в Центре здоровья в Воскресенске. Новый маммограф приобрели по поручению губернатора Подмосковья благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Маммограф оснащен сенсорной панелью. Аппарат обладает уникальной функцией томосинтеза, позволяющей получить объемное изображение. Он обеспечивает высокую точность и является залогом надежной диагностики заболеваний молочной железы на ранних стадиях

«Если во время обследования обнаружатся подозрительные изменения, есть возможность сразу же провести стереотаксическую биопсию. Маммограф позволяет безболезненно взять образец ткани для анализа. Это помогает быстро поставить точный диагноз и без промедления начать лечение», — рассказал заведующий рентгеновским отделением Воскресенской больницы, врач-рентгенолог Алексей Соломатин.