Более 200 человек приняли участие в семейной эстафете в Химках

В Химках прошла семейная легкоатлетическая эстафета «ЗаБег: семья в движении», приуроченная ко Дню дошкольного работника. На стадионе имени Анфисы Резцовой собрались 70 семей — воспитанники детских садов вместе с родителями вышли на дистанцию в поддержку спорта и семейных ценностей.

27 сентября на стадионе имени Анфисы Резцовой в Химках состоялась семейная легкоатлетическая эстафета «ЗаБег: семья в движении». Участниками соревнований стали 210 человек — воспитанники детских садов в возрасте от 4 до 7 лет и их родители, бабушки и дедушки.

Эстафета состояла из трех этапов: первые два отрезка преодолевали взрослые участники, а на заключительном к команде присоединялся ребенок. К финишу семьи приходили полным составом. Самых маленьких спортсменов взрослые могли поддерживать во время всей дистанции, держась за руку.

Перед началом соревнований участники провели разминку под руководством тренера. Семьи выполнили упражнения на скорость и координацию, после чего вышли на беговые дорожки.

«День дошкольного работника — праздник тех, кто каждый день открывает малышам двери в мир знаний, дружбы и первых открытий. Но воспитание счастливого ребенка — это всегда совместный труд детского сада и дома. Именно поэтому семейная эстафета „ЗаБег: семья в движении“ символизирует единство поколений, ценностей и нашего сообщества», — отметила начальник отдела «ИТ-центр» Химок Валентина Жадова.

В городском округе регулярно проходят спортивные мероприятия для жителей разных возрастов. Такие инициативы помогают семьям проводить время вместе и поддерживать интерес к активному образу жизни.