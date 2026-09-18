Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Мероприятия для гостей и жителей округа проведут с 21 по 27 сентября. Для посетителей подготовили игровые программы, мастер-классы, экскурсии и спортивные занятия.

В парке усадьбы Кривякино для детей подготовили игровую программу на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне. Для желающих старше 12 лет в лабиринте пройдут занятия по рубке шашкой «Казарла». Участники клуба «Активное долголетие» смогут посетить занятия с преподавателем по северной ходьбе.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Участники узнают, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также пройдут интерактивные программы с мастер-классом: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности». Все мероприятия — по предварительной записи по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп». В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка», а для детей — спортивная программа. В четверг организуют мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательную беседу «А знаете ли вы?». Любители активного образа жизни и участники «Активного долголетия» смогут посетить вечер «Ретро-танцы».

Мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Организаторы рекомендуют следить за афишей.