Ремонт трамвайного переезда в Голутвине завершат в Коломне в октябре
В Голутвине начался второй этап ремонта трамвайного переезда, который расположен на пересечении улицы Октябрьской революции и Окского проспекта. Это один из самых загруженных участков дорожной сети города — интенсивный транспортный поток здесь сильно сказывается на состоянии резинобетонного покрытия.
В прошлом году силами предприятия «Коломенский трамвай» удалось восстановить первую часть переезда. Путейцы демонтировали старые плиты, восстановили основание, выровняли его по всей поверхности и положили новое резинобетонное полотно. Из восьми секций бригада восстановила пять. В этом году рабочие вернулись на участок, чтобы завершить ремонт в полном объеме.
«Всю глобальную работу мы сделали в том году. В этом году нам надо оценить состояние рельсошпальной решетки под теми оставшимися тремя комплектами резинобетонных настилов. Соответственно, если будет необходимо, произвести ремонт, замену шпал либо какого-то рельсового полотна. Ну и, самое главное, заменить разрушившиеся резинобетонные настилы в количестве трех комплектов», — рассказал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.
Ремонт стартовал 27 сентября. Предварительно с администрацией округа была согласована схема движения автотранспорта на период дорожных работ, которые должны завершиться в течение недели. Путейцы, если позволит погода, планируют полностью открыть этот участок уже к 3 октября, на два дня раньше запланированного срока. Ремонт проходит без остановки трамвайного движения. Основные работы ведут ночью, когда трамваи уходят в депо, а автомобильный поток практически прекращается.
Ремонт предприятие «Коломенский трамвай» проводит своими силами, в основном в нем задействована служба пути. Работают в две смены порядка 25 человек.
Всего в Коломне четыре переезда с резинобетонным покрытием. Три из них находятся в хорошем состоянии, буквально через несколько дней финальная точка будет поставлена и в Голутвине.