Ремонт трамвайного переезда в Голутвине завершат в Коломне в октябре

В Голутвине начался второй этап ремонта трамвайного переезда, который расположен на пересечении улицы Октябрьской революции и Окского проспекта. Это один из самых загруженных участков дорожной сети города — интенсивный транспортный поток здесь сильно сказывается на состоянии резинобетонного покрытия.

В прошлом году силами предприятия «Коломенский трамвай» удалось восстановить первую часть переезда. Путейцы демонтировали старые плиты, восстановили основание, выровняли его по всей поверхности и положили новое резинобетонное полотно. Из восьми секций бригада восстановила пять. В этом году рабочие вернулись на участок, чтобы завершить ремонт в полном объеме.

«Всю глобальную работу мы сделали в том году. В этом году нам надо оценить состояние рельсошпальной решетки под теми оставшимися тремя комплектами резинобетонных настилов. Соответственно, если будет необходимо, произвести ремонт, замену шпал либо какого-то рельсового полотна. Ну и, самое главное, заменить разрушившиеся резинобетонные настилы в количестве трех комплектов», — рассказал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.