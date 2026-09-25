Подготовку к отопительному сезону завершили в Богородском округе

В Богородском округе выполнены все необходимые работы по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Теплосети, котельные и тепловые пункты прошли проверку, ремонт и готовы к штатной работе, а муниципалитет, в свою очередь, готов не только к стабильной эксплуатации, но и к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации.

За лето и начало осени ресурсоснабжающие организации выполнили масштабный комплекс работ. Главные направления — гидравлические испытания теплосетей, профилактика и ремонт котельных и ЦТП, замена наиболее изношенных участков сетей, а также приведение в порядок проблемных объектов.

Выполнен капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельных и ЦТП, среди которых — котельные «Советская-39а», «Советская-39б», «Заречье», «Жарова», «200 лет города», «Ямкино-Усадьба», «Климова-2», «Климова-0», «Воровского», «Шоссе Энтузиастов», «Школьная», ЦТП-1 и ЦТП-2, а также тепловые сети в рабочем поселке Обухово (№ 1, 2).

Проведен капитальный ремонт источников теплоснабжения: ЦТП-2 котельной «Полигон», ЦТП-2 котельной «Огородная», котельная «Авдотьино-Нижняя», котельная «ЖБИ-1» (архитектурно-строительная часть). Заменено оборудование на пяти котельных. Проблемные объекты, требовавшие особого внимания, приведены в работоспособное состояние. Среди них — ЦТП-2 котельной «Полигон» и «Огородная», котельные «Советская 39-а» и «Советская 39-б», «Авдотьино-Нижняя», «ЖБИ-1», «Горбуша», «Комсомольская» и «Молодежная».

Кроме того, завершено строительство новой теплосети от поселка Зеленый до микрорайона 30 км деревни Щемилово. Сейчас идет промывка и опрессовка трубопроводов. Эта трасса строилась для переключения многоквартирных домов микрорайона 30 км от БТРЗ — теперь бесперебойное отопление и горячее водоснабжение получат 12 МКД.

Во всех управляющих и ресурсоснабжающих компаниях Богородского округа: сформированы аварийные бригады; подготовлена специализированная техника; создан необходимый запас материалов и оборудования; организовано круглосуточное дежурство и оперативное реагирование.

Начало отопительного периода не имеет единой фиксированной даты — оно определяется погодными условиями и решением органа местного самоуправления. По текущему прогнозу, старт отопительного сезона в округе ожидается в конце сентября — начале октября.

В случае возникновения вопросов, связанных с пуском отопления, жителям необходимо обращаться в Центр обработки информации по телефонам: +7 (496-51) 6-48-88, 8 499 490-48-88. Специалисты примут заявку, зарегистрируют ее и передадут в аварийно-диспетчерскую службу.