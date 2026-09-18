Депутат Денис Кравченко и члены его семьи проголосовали на выборах в Химках

Одним из участников избирательного процесса стал депутат Государственной думы Денис Кравченко — первый заместитель председателя комитета по экономической политике. Его старшая дочь впервые воспользовалась своим избирательным правом.

В Химках продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и Совета депутатов округа. Вместе с семьей Денис Кравченко пришел на избирательный участок, расположенный в Аэрокосмическом лицее. В голосовании участвовали его родители, супруга и дочери.

«Для нашей семьи поход на выборы — это уже добрая традиция, которую мы бережно храним из поколения в поколение. Сегодня я голосую с особым чувством ответственности, ведь это вопрос будущего всей России на ближайшие пять лет. Но еще важнее для меня то, что очень много молодежи на участках — показывая им пример сегодня, мы закладываем фундамент их гражданской позиции завтра. Именно так формируется настоящая преемственность поколений» — подчеркнул депутат.

Избирательные участки продолжают работу — жители могут отдать свой голос до 20 сентября включительно, голосование завершится в 20:00. Узнать адрес своего участка и номер участковой избирательной комиссии можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Полезные сервисы».