Депутат Мособлдумы Закиров посетил Центр общественного наблюдения

Руководитель фракции «Новые люди» в Московской областной думе Лев Закиров посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и ознакомился с его работой. Депутат отметил техническое оснащение площадки и возможности видеонаблюдения за избирательными участками.

По словам Закирова, представители партий могут через систему наблюдения следить за ситуацией на участках. Отдельно депутат обратил внимание на участие молодых избирателей в дистанционном электронном голосовании.

«Ваш голос — это прямое влияние на будущее. Вообще, власть определяет, какой вектор развития настраивать, именно по тому, какие партии и сколько процентов набрали», — сказал Закиров.

Он также призвал избирателей принять участие в голосовании и самостоятельно сделать свой выбор.

Явка избирателей в Московской области по состоянию на 20:00 второго дня голосования составила 38,81%. На избирательные участки пришли 32,84% избирателей. Среди участников ДЭГ явка достигла 83,04%.

Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ним выборы проходят в России с 18 по 20 сентября. Россияне должны избрать более 20 тысяч депутатов. В федеральном избирательном округе представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Новые люди».

В Московской области также проходят выборы в Мособлдуму.