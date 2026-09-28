Более 10 новых игровых площадок установили в Химках

В Химках завершили установку 13 новых детских игровых комплексов, предусмотренных планом на 2026 год. Современные площадки появились в разных микрорайонах округа и рассчитаны на детей от 4 до 12 лет.

На новых площадках оборудовали зоны для активного отдыха детей: установили горки, разноуровневые конструкции для лазания, балансиры, развивающие панели и различные виды качелей. Также на территориях появились дополнительные лавочки, урны и обновленное уличное освещение.

«Двор для ребенка — это целый мир рядом с домом. Здесь находят друзей, придумывают игры и учатся общаться. Поэтому важно, чтобы в каждом микрорайоне появлялись современные пространства, интересные детям разных возрастов», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Помимо установки новых объектов, в течение года специалисты приводили в порядок уже существующие игровые зоны. На площадках заменили изношенное покрытие, отремонтировали элементы конструкций и обновили оборудование.

После модернизации территории оборудовали ударопоглощающим резиновым покрытием и оградили металлическим забором. Это позволяет сделать игровые пространства более комфортными и безопасными для детей.