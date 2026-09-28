Почти 5 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках за сезон

В минувшую субботу, 26 сентября, выездные медицинские бригады работали в парках Долгопрудного, Домодедова, Коломны, Красногорска, Раменского, Сергиева Посада и Чехова. За время летнего сезона в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие почти пять тысяч жителей региона, а в последний день обследование прошли 111 человек.

Посетителям бесплатно измеряли артериальное и внутриглазное давление, проводили антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости врачи рекомендовали обратиться в поликлинику для более подробной диагностики.

Результаты обследований доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил о завершении сезона выездных профилактических осмотров. Врачи напоминают, что регулярная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.