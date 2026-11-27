В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Московской области стартовала серия праздничных и просветительских мероприятий ко Дню матери. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Мы стремимся сделать так, чтобы визит в центры „Мои Документы“ был не только полезным, но и дарил положительные эмоции. В этом году офисы МФЦ Подмосковья объединили творческие активности для детей с практическими обучающими сессиями для родителей, где просто и доступно разъяснят порядок оформления федеральных и региональных мер социальной поддержки», — отметили в ведомстве.

Дети могут своими руками смастерить подарки для мам, а родители — получить консультации специалистов по актуальным госуслугам. 27 ноября мастер-классы пройдут в Подольске, Мытищах, Дмитрове, Люберцах и Пушкинском округе.

С 27 по 29 ноября в Лобне откроется тематическая фотозона, в Одинцовском округе будут раздавать открытки и памятки по сервису «Моя школа». Выставки и конкурсы детских рисунков организуют в Егорьевске, Лосино-Петровском, Солнечногорске, Власихе и Ленинском округе. В Жуковском проведут викторины в зале ожидания, в Электростали и Фрязине откроются творческие мастерские.

29 ноября в Красногорске пройдет семинар-практикум «Мама и госуслуги» — эксперты МФЦ расскажут об оформлении материнского капитала, детских пособий, статуса многодетной семьи и бесплатного переобучения в декрете. Участие во всех мероприятиях бесплатное.