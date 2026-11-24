В Люберцах на базе инженерно-технологического лицея прошел региональный финал марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. За победу боролись десять коллективов из разных городских округов Подмосковья.

Участниками мероприятия стали лучшие юные знатоки дорожной безопасности со всего региона. В этом году в отборочных этапах участвовали образовательные организации из 56 муниципалитетов Подмосковья. Конкурс проводится в двух номинациях: «Активный пропагандист», где персонально выступает представитель команды ЮИД, и «Фестиваль-марафон творческих коллективов». Главная задача — рассказать о правилах дорожного движения так, чтобы их запомнили сверстники. В ход идут сценки, КВН и целые агитбригады: каждая команда выбирает свою подачу, но тема одна — безопасность на дорогах.

Напутствие участникам дал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов. Он отметил важность работы, которую юные инспекторы проводят среди сверстников, и пожелал интересной борьбы. Конкуренция высокая: среди участников есть победители других крупных конкурсов. Например, отряд «Дорожный дозор» школы № 30 из Балашихи уже около четырех лет занимается активистской деятельностью и побеждал на международных соревнованиях в Казахстане.