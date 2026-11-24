Мирослав Чернов из Химок выиграл золотую медаль в составе российской команды Green Panda. Соревнования по танцевальному спорту прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

В командных состязаниях формата 6×6 среди мужчин коллектив в финале обыграл соотечественников из Predatorz, которым досталось серебро. Бронзовые награды завоевала еще одна российская команда — Outstanding. Вместе с Мирославом Черновым за Green Panda выступили Алексей Булгаков, Иван Прок, Антон Юдин, Даниил Хотьков и Артем Рой.

Кубок мира прошел в рамках фестиваля Russian Open Breaking Championships, который Россия приняла уже в девятый раз. В программу соревнований вошли всероссийские турниры во всех возрастных группах, международные командные состязания 6×6, Кубок мира в индивидуальном зачете 1×1, а также контест «Ученик-учитель», Three Styles Concept и финалы в различных дисциплинах.

Ранее Мирослав Чернов уже становился победителем Спартакиады народов России по брейкингу.